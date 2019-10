Abhängig vom Job befindet man sich in einer bestimmten Gehaltsgruppe. Diese Gehaltsgruppe beschreibt wiederum das Gehaltsspektrum und somit auch das maximal mögliche Gehalt. Will man innerhalb dieses Spektrums weiter nach oben, muss man eine herausragende Leistung gezeigt haben. Dabei wird eine Gehaltserhöhung umso weniger wahrscheinlich, desto näher man sich bereits am maximal möglichen Lohnniveau befindet. Will man deutlich mehr verdienen, muss man ganz einfach befördert werden, um in eine höhere Gehaltsgruppe zu gelangen.

Insgesamt kann selbst der eigene Chef oft wenig entscheiden. Die Dinge sind nicht nur im Unternehmen, sondern in der ganzen Branche – etwa durch Tarifverträge – festgelegt"