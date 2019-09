Das denkt Kassiererin Dagmar Prüter:

Vor ein paar Jahren war ich hier im Supermarkt mal kurz davor, nach mehr Geld zu fragen. Ich zeige, dass ich Spaß an der Arbeit habe und hatte das Gefühl, dass ich meine Aufgaben sehr gut erledige. Deswegen dachte ich, dass es an der Zeit ist, mehr Geld zu bekommen. Am nächsten Tag kam mir mein Chef zuvor. Das war mein Leben lang so. Ich habe noch nie fragen müssen.