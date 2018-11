Ich arbeite seit mehr als drei Jahren im öffentlichen Dienst als Verwaltungsbeamtin und bin damit absolut zufrieden. Ich habe Spaß am Arbeitsplatz, ein regelmäßiges Einkommen und eine ausgewogene Work-Life-Balance – all das war mir bei der Berufswahl wichtig. Da ich mir meine 41 Arbeitsstunden in der Woche flexibel einteilen kann, lassen sich private Termine, zum Beispiel das Fußballtraining meiner Mannschaft, gut mit meinem Job vereinbaren.