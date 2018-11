7 Rentenversicherung (RV)

Deutsche Arbeitnehmer sind verpflichtet, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Damit haben sie im Alter einen Anspruch auf Rente. Marie zahlt dafür einen Beitrag von 9,3 Prozent ihres Bruttolohns, ihr Arbeitgeber zahlt den Betrag in gleicher Höhe. Sie teilen sich also die insgesamt 18,6 Prozent Rentenbeitragssatz zu gleichen Teilen.

9,3 % (Beitrag für die Rentenversicherung) von 2700 Euro (Gehalt) = 251,10 Euro

8 Arbeitslosenversicherung (AV)

Damit Marie im Falle der Arbeitslosigkeit abgesichert ist und Arbeitslosengeld beziehen kann, muss sie monatlich einen Beitrag in Höhe von 1,5 Prozent für die Arbeitslosenversicherung zahlen. Auch hier übernimmt ihr Arbeitgeber die andere Hälfte der insgesamt drei Prozent.

1,5 % (Beitrag zur Arbeitslosenversicherung) von 2700 Euro (Gehalt) = 40,50 Euro

9 Pflegeversicherung (PV)

Wer irgendwann einmal pflegebedürftig wird, braucht Hilfe. Deshalb gibt es die Pflegeversicherung. Der Beitragssatz beträgt derzeit einheitlich 2,55 Prozent. Auch diese Beiträge teilen sich Marie und ihr Arbeitgeber:

1,275 % (Beitrag zur Pflegeversicherung) von 2700 Euro (Gehalt) = 34,43 Euro