Ich bin fürs Studium nach Potsdam gezogen und kannte hier gar keinen. Ich habe aber relativ schnell Anschluss gefunden, aber nicht direkt durch das Studium, sondern durch studentische Clubs oder Vereine. Ich bin in einem Zeitungsclub und in der Grünen-Hochschulgruppe und habe dadurch Freunde gefunden. Bevor ich mit dem Studium anfing, wusste ich noch gar nicht, dass es so etwas an der Uni gibt.

Aber in der Einführungswoche haben sich verschiedene Hochschulgruppe vorgestellt und so habe ich dann davon erfahren. Ich war auch mal in einem Filmclub, wo ich aber nicht mehr aktiv bin.