Das meint Handwerkerin Johanna Runge:

Bei der Arbeit ist es wie früher im Klassenzimmer: Irgendeinen Menschen mag man eben immer besonders gern. Eine beste Freundin oder ein guter Sitznachbar machen den Alltag einfach lustiger. Auch in der Werkstatt ist das so. Wenn ich an meine Berufsschulzeit zurückdenke, weiß ich sofort, mit wem ich mich gleich verstanden habe. Mit meiner besten Freundin war ich damals reiten und in in Schweden wandern. Noch heute ist sie mir sehr wichtig.

Wenn ich dir also einen Tipp geben kann, dann den: Frag dich nicht so sehr, wie du bei allen ankommst. Schaue lieber, mit wem du gerne deine Pause verbringen würdest. Überlege dir, warum das so ist. Habt ihr euch viel zu erzählen? Hast du viele Fragen? Gefällt dir etwas an der Person? Dann sprecht doch bei der nächsten Gelegenheit einmal darüber. Wenn du jemanden hast, mit dem du dich verstehst, kommst du auch schnell in Kontakt mit anderen. Wir waren ja alle mal die Neuen!