Snapchat, Prüfungsanmeldung, Tinder, Vorlesungsmitschrift – Studierende haben für gewöhnlich einiges zu tun. In vielen Hörsälen klingelt und vibriert es regelmäßig. Sorry Prof, ganz vergessen. Das Smartphone hilft uns in vielen Situationen am Campus, doch manchmal nervt es auch.

Wie können wir mit Handys umgehen, ohne unser Studium zu verzocken?