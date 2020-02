Darum geht es

Hintergrund ist ein Streit mit der Landesregierung. Die grün-schwarze Koalition will Studiengebühren für Ausländer einführen. Auch ein Zweitstudium in Baden-Württemberg soll in Zukunft pro Semester kosten. Wer nicht aus der EU kommt, soll 1.500 Euro pro Semester zahlen. Wer schon länger in Deutschland lebt oder hier seinen Abschluss erworben hat (etwa Deutschtürken), soll von der Regelung befreit sein. Kritiker halten den Plan für rassistisch und ungerecht (stuttgarter-zeitung.de).