Am Jahrestag der Reichspogromnacht: Junge CDU-Politiker singen Wehrmachtslied in Berlin

Warum das problematisch ist – drei Antworten dazu

Die Junge Union, Jugendorganisation der CDU, steht in der Kritik. In einem Video auf Twitter ist zu sehen, wie Mitglieder der JU in einer Berliner Kneipe den "Westerwald-Marsch" singen, ein Lied das auch schon von deutschen Wehrmachtssoldaten während des zweiten Weltkriegs gesungen wurde.

Was ist passiert?

Wie der "Tagesspiegel" berichtet, befand sich eine Gruppe der Jungen Union aus Rheingau-Taunus und Limburg am 9. November auf einer Exkursion in Berlin. Nach einem Treffen mit dem Bundesvorstand der JU sollen etwa 15 JU-Mitglieder in eine Berliner Kneipe gezogen sein.



Dort angekommen sollen die Jungpolitiker immer wieder lautstark gegrölt und "C-D-U"-Sprechchöre angestimmt haben, wie die jüdische Künstlerin Alvizuri Sommerfeld berichtet, die an diesem Abend ebenfalls in der Kneipe war.

Sommerfeld begann die Gruppe zu filmen. Nach eigener Aussage auch, weil die jungen Männer immer wieder "Schwuchteln" beschimpft haben sollen.

Als die Gruppe bemerkte, dass sie gefilmt wird, sang sie die erste Strophe des "Westerwald-Marsches", einem mittlerweile aus der Bundeswehr verbannten Soldatenlied zu singen.