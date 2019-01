Streaming

Du hast "Sex Education" durch? Diese 9 britischen Serien sind genauso schräg

Und in Sachen Sex ähnlich unkompliziert...

Die Mutter ist Sex-Therapeutin, der pubertierende Sohn Otis hingegen extrem verklemmt. Trotzdem fängt er an, seinen Schulfreunden Sextipps zu geben. Das ist die Ausgangssituation der neuen Netflix-Serie "Sex Education".

Die Serie spielt in Großbritannien – und wird gerade von vielen gefeiert. Was Junior-Therapeut Otis und seinen Freunden im und rund ums Bett passiert, ist nicht nur wahnsinnig lustig, sondern auch angenehm entspannt. Denn beim Sex geht es nicht um Rekorde, sondern ums Zuhören – und "Sex Education" bringt das perfekt rüber (bento).

Das Problem: Nach acht Folgen ist schon wieder Schluss.

Zum Glück ist "Sex Education" nicht die einzige britische Serie, die sich mit den Sorgen und Nöten von Heranwachsenden beschäftigt hat – und dabeifeinfühlig und unkompliziert sexuelle Vielfalt verhandelt.

Wo amerikanische Teenie-Serien die immer gleichen Stereotypen in den immer gleichen Highschool-Gängen zeigen, sind britische Formate anders.

Hier werden Teens im Londoner Vorstadtdreck gezeigt, ihre Outfits sitzen so schief wie ihre Dialoge. Perfekt ist da gar nichts. Außer vielleicht der britische Humor, der ist schwarz genug, um auch die peinlichsten Settings in glaubwürdige Liebesdramen zu verwandeln. Ein Typ hat eine ansteckende Geschlechtskrankheit und muss seine Ex-Partnerinnen durchtelefonieren? Was klingt wie der Auftakt zum Fremdschämen wird in "Lovesick" zu einer einfühlsamen Geschichte über das Suchen und Finden der Liebe.

Und weil Großbritannien Einwanderungsland ist, müssen die Helden der Serien auch nicht immer liebesgeplagte weiße Jungs sein. "Chewing Gum" erzählt zum Beispiel aus der Perspektive einer jungen schwarzen Londonerin was es heißt, als erwachsene Jungfrau endlich klarzukommen. Im Leben wie im Bett.

Lust auf mehr britische Coming-of-Age-Serien? Hier sind 9 Serientipps für Fans von "Sex Education":

1 The Inbetweeners