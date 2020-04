Bürojobs nach Hause verlagern? Kein Problem!

Wer sieht, wie viele Menschen gerade wegen des Coronavirus im Homeoffice arbeiten, mag sich fragen: Warum ist das Modell nicht schon längst in allen Firmen selbstverständlich? Vermutlich, weil es an einer der folgenden Stellen hakte: an der Firmenleitung, die nicht glauben konnte, dass auch zu Hause produktiv gearbeitet wird, an den Datenschutzbeauftragten, die Angst vor Ausspähung durch Konkurrenten hatten, an den IT-Verantwortlichen, die nicht genügend technische Möglichkeiten sahen, oder am Betriebsrat, der Mehrarbeit fürchtete.

Jetzt sind die Unternehmen auf einmal gezwungen, ihren Mitarbeitenden Laptops und VPN-Zugänge zur Verfügung zu stellen und auf das Pflichtbewusstsein der Angestellten zu vertrauen. Millionen Menschen haben ihren Arbeitsplatz innerhalb weniger Tage aus dem Büro nach Hause verlegt (SPIEGEL). Die Umstellung ging, weil sie gehen musste. Sie hätte schon vor einiger Zeit gelingen können.