Und: Nur noch vom Sofa aus arbeiten ist längst nicht drin. Das Trumpf-Modell erlaubt mobiles Arbeiten in 20 Prozent der Arbeitszeit, also einen Tag die Woche bei Vollbeschäftigung. Die Freiheit hat also viele Grenzen. Vielleicht ist das in gewissem Maß auch gut, damit sie nicht in Chaos endet.