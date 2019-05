"Ziel ist es, mehr Bewusstsein zu schaffen: Wie viel Geld kommt rein, wie viel Geld geht raus? Es kommt immer wieder zu Aha-Momenten: Ich habe ganz vergessen, ein Abo zu kündigen. Ich kaufe fünfmal die Woche Coffee-to-go – muss das sein? So viele Steuern zahle ich für mein Auto – brauche ich es in der Großstadt wirklich? So ein Haushaltsbuch kostet etwas Zeit, aber die verwandelt sich am Ende in bares Geld.

Handelt es sich beim Sparen immer um Verzicht? Ich finde nicht. Ich kann mir weiterhin in meinem Lieblingscafé ein Getränk kaufen, aber vielleicht nur jeden zweiten und nicht jeden Tag. Oder brauche ich das neue T-Shirt wirklich? Oder habe ich schon zwei ähnliche Modelle im Schrank liegen? Es dürfte sich also gar nicht so sehr als Verzicht anfühlen. Wenn dieses Gefühl erst aufkommt, dann gibt man das Sparen schnell auf."