bento: Nehmen wir an, ich habe etwas Geld angespart. Was mache ich damit?

Thomas: Schau dir erst an, wie hoch deine monatlichen Fixkosten sind: Miete, Versicherungen, der Handyvertrag. Diese Kosten solltest du mal sechs nehmen und als Absicherung zur Seite legen. Alternativ kannst du mit drei Netto-Monatsgehältern rechnen. Den Notgroschen solltest du behalten – gerade jetzt, wo viele wegen Corona in Kurzarbeit sind. Mit dem Rest kannst du dich am Aktienmarkt versuchen und zum Beispiel in ETFs investieren.

bento: ETF steht für Exchange Traded Fund. Was ist das genau?

Thomas: Nehmen wir das Beispiel Dax. In den kann ich aktiv investieren, also Aktien von Dax-Unternehmen selbst auswählen und kaufen. Dabei versuche ich, durch meine Auswahl den Dax-Wert – also die Kurve, die man aus dem Fernsehen kennt – zu übertrumpfen. Ein ETF bildet dagegen einen Index wie den Dax ab. Alle Unternehmen, die im Dax sind, werden in einem ETF also gleich gewichtet. Geht es mit dem Dax aufwärts, läuft meist auch mein ETF gut. Das nennt man dann passives Investieren und es eignet sich gerade für Anfänger.