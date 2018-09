Today

Dieses Bild zeigt, was München von Beatrix von Storch und der AfD hält

120 AfD-Anhänger, 2000 Gegendemonstranten

In etwas mehr als einem Monat sind in Bayern Landtagswahlen, es herrscht Wahlkampf. Auf dem Münchner Marienplatz wollte die AfD-Politikerin Beatrix von Storch vor etwa 120 Anhängern am Samstag deshalb eine Kundgebung abhalten – doch von dieser hat wohl kaum jemand etwas mitbekommen. Rund 2000 Gegner der AfD übertönten die Rede mit Buhrufen und Pfiffen. (Abendzeitung)