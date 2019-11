Christina Blanck, 27, arbeitet im Feelgood-Management in einem IT-Unternehmen.

bento: Was sagen deine Eltern zu deinem Beruf?

Christina Blanck: Das ist bis heute für sie nicht so richtig greifbar. Sie finden den Beruf aber klasse, weil es so eine Person bei ihren Arbeitgebern nicht gibt, sie es aber wertvoll fänden. Viele reagieren gleich: "So jemanden könnten wir bei uns auch gebrauchen". Ich merke aber selbst, wie schwer es mir fällt, meinen Job zu erklären, weil er so vielfältig ist.