Wenn sich das nicht lohnt, wird es nicht gemacht. "Aber wir haben doch schon so viel in dieses Projekt investiert" – dieses Argument zählt nicht. Denn sonst sind elf Milliarden futsch und das ist noch schlimmer.

Psychologen sehen das übrigens genauso: Sie plädieren dafür, nicht an einer Beziehung oder einem Job festzuhalten, nur weil man schon "so viel rein investiert" hat. Stattdessen sollen nur die Zukunftsaussichten gelten.

Für das gestohlene Fahrrad oder die kaputte Waschmaschine bedeutet das: Nicht aufregen, denn was weg ist, ist weg. Und: Beim Kauf von Ersatzwaschmaschine oder -rad sollte es keine Rolle spielen, was das kaputte oder gestohlene Objekt gekostet hat oder so alles konnte.