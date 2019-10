Christopher ist gerade einmal 20 Jahre alt, er hat sein Studium nicht einmal beendet und weiß jetzt schon, dass er mit ziemlicher Sicherheit niemals in seinem Leben ohne Job dastehen wird.



Der Grund: Christopher ist angehender Programmierer und damit einer der begehrtesten Arbeitnehmer im ganzen Land.

Der Branchenverband Bitkom hat berechnet, dass der Mangel an IT-Fachkräften im Jahr 2018 mit 82.000 offenen Stellen einen neuen Höchststand erreicht hat. Das entspricht einem Anstieg um 49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – und man geht davon aus, dass die Nachfrage in Zukunft noch steigen werden. Laut Dekra-Arbeitsmarktreport werden vor allem Softwareentwickler, Softwarearchitekten und Programmierer gesucht: Im Durchschnitt dauert es 158 Tage bis eine Firma eine freie Stelle in diesen Bereichen besetzen kann.