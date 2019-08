Grün

Warum rufen Gewerkschaften nicht zum Klimastreik auf?

Am 20. September plant "Fridays for Future" den großen Aufstand: Nicht nur Schülerinnen und Schüler sollen an diesem Tag fürs Klima auf die Straße gehen, sondern die gesamte Bevölkerung. Auf dem Sommerkongress der Klima-Aktivisten brachte Joko Winterscheidt einen Generalstreik ins Spiel: "Warum legt man nicht mal das Land lahm an einem Freitag?", fragte er während einer Ansprache. (taz)

Am Montag rief auch Ver.di-Chef Frank Bsirske dazu auf, sich an den Protesten zu beteiligen. Die zweitgrößte Gewerkschaft Deutschlands hat immerhin zwei Millionen Mitglieder – würden viele von ihnen am Klimastreik teilnehmen, wäre das tatsächlich ein starkes Zeichen.

Doch so einfach ist es nicht – denn Bsirske schränkte sogleich ein: "Wir rufen natürlich nicht zu einem ordentlichen Streik auf, das geht nicht", sagte er der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Wer könne, solle "ausstempeln und mitmachen". Heißt im Klartext: Nur wer nicht arbeiten muss, soll auch an den Protesten teilnehmen. Zu einem Generalstreik, wie ihn "Fridays for Future" und Joko fordern, ruft Ver.di also nicht auf – denn das dürfe die Gewerkschaft nicht, so Bsirske.

Doch warum dürfen Gewerkschaften nicht auch zu politischen Streiks aufrufen? Und was, wenn sie es trotzdem tun würden?

Wir klären die wichtigsten Fragen.

Wie ist das Streikrecht in Deutschland geregelt?

Gestreikt wird in Deutschland regelmäßig – fast immer im Rahmen von Tarifverhandlungen. Der Streik ist das letzte Mittel der Arbeitnehmer, ihre Forderungen durchzusetzen. Politische Streiks gelten in Deutschland dagegen weitgehend als verboten: Wer sich für etwas anderes als die Verbesserung seiner eigenen Arbeitsbedingungen durch den Arbeitgeber einsetzen will, muss das in seiner Freizeit tun.

So urteilten jedenfalls Gerichte in der Vergangenheit: 1952 streikten die Zeitungsbetriebe für mehr Rechte ihrer Beschäftigten im Betriebsverfassungsgesetz – ein Gericht urteilte, dass die Streiks rechtswidrig waren. Seitdem werde der Urteilsspruch als Verbot politischer Streiks interpretiert, schreibt der Politikwissenschaftler Jörg Nowak. (bpb.de)