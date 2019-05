In meinen Behördenjobs hingegen chipte oder stempelte ich mich morgens an einer (digitalen) Uhr ein, vor und nach Pausen oder zum Feierabend ging ich immer an dieser Uhr direkt bei der Tür vorbei. Als jemand, der zuvor nur projektbasiert gearbeitet hatte ("Wir gehen heim, wenn wir fertig sind"), fühlte sich das ungewohnt an – nach mehr Kontrolle, nach weniger Freiheit, doch auch gerechter. Wer mehr Überstunden machte, feierte sie auch ab. Der, der länger blieb, war nicht automatisch der Streber.



Als Auszubildender mit einem Einkommen von unter 1000 Euro war ich froh darüber, immerhin für meine geleistete Mehrarbeit auch fairen Ausgleich zu bekommen. Denn obwohl jede Raucherpause und jedes Kaffeeholen ausgeloggt werden musste, standen am Ende einer besonders intensiven Arbeitsjahres fast drei Wochen an Überstunden auf der Tabelle. Den letzten Monat meiner Anstellung nahm ich mir deshalb fast komplett frei. Hätte ich unterbezahlter Azubi diese drei Wochen verschenken sollen?