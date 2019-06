Wie wird man Erzieherin oder Erzieher?

2018 arbeiteten rund 417.000 Erzieherinnen und Erzieher in deutschen Kindertagesstätten (destatis). Wer den Beruf als Fachkraft lernen möchte, sollte fünf Jahre dafür einplanen: Zwei Jahre Ausbildung in der Sozialassistenz oder Kinderpflege, anschließend zwei Jahre Unterricht an einer sozialpädagogischen Fachschule. Zuletzt arbeiten Erzieherinnen und Erzieher im Anerkennungsjahr beispielsweise in einer Kita oder einer Einrichtung der Jugendhilfe (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft / Kultusministerkonferenz)

Der Bachelor in Erziehungswissenschaft dauert regulär sechs, der Master vier Semester. (StudiScan)

Werden Erzieherinnen und Erzieher nach Tarif bezahlt, erhalten sie zum Einstieg rund 2685 Euro. Private oder kirchliche Träger orientieren sich häufig am Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, können die Höhe der Gehälter aber selbst festlegen. (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft)