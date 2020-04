Elif Çakmak* studiert Medizin in Köln, ihr letztes Hochschulsemester verbringt sie in Istanbul.

"Ich wollte auf jeden Fall in Istanbul bleiben. Die Situation ist in jedem Land gerade ähnlich, ich fühle mich in der Türkei sicher und wer gerade reist, trägt ohnehin dazu bei, dass sich das Virus weiterverbreitet. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, in meinem Wohnheim zu bleiben. Um mich herum sind viele internationale Studierende: Wir lernen voneinander und verbringen hier drinnen viel Zeit. Da ich in meinem letzten Semester bin, ist es gleichzeitig die letzte Chance für mich, eine Zeit lang hier zu leben. Ich kann nicht einfach sagen, 'Ich mach das nächstes Jahr nochmal'. Im Medizinstudium haben wir viele praktische Seminare – die Kurse am Patienten selbst wurden auf einen späteren Zeitraum in den Sommer verlegt, einzelne Praktika verkürzen sich. Theoretische Kurse finden dagegen online statt, die Universität in Istanbul hat da sehr schnell reagiert. Die Entscheidung zu bleiben hat sich für mich als richtig bewiesen. Vor allem, als mir meine Freunde in Köln erzählt haben, dass die Uni dort in Sachen Digitalisierung viel langsamer ist als hier in der Türkei."

Und so beurteilt der DAAD ihre Situation: Die Universität von Elif in Istanbul wurde geschlossen. Dennoch bleibt sie im Zielland und hat die Möglichkeit, an virtuellen Aktivitäten wie online stattfindenden Seminaren teilzunehmen. Da sie ihr Auslandssemester regulär weiterführt und ihre Lernziele, wie mit dem DAAD vertraglich festgelegt, voraussichtlich erreicht, wird sie weiterhin in voller Höhe finanziell gefördert. (DAAD)

*Elif ist nicht ihr echter Name. Sie möchte lieber anonym bleiben. Ihr vollständiger Name ist der Redaktion bekannt.