Wie werde ich Schauspielerin oder Schauspieler?

In Deutschland arbeiten aktuell zwischen 15.000 und 17.000 Menschen im Schauspiel. Laut Heinrich Schafmeister, Vorstandsmitglied des Bundesverbands Schauspiel, verteilen sie sich auf drei Bereiche: Bühne, Film und Synchronisation.

Viele Schauspielerinnen und Schauspieler haben keine spezielle Ausbildung absolviert, so wie Emilia Schüle. In der Branche gilt häufig: Learning by doing. Trotzdem kann man den Beruf an Schulen lernen: An der staatlichen Folkwang Universität für Künste erhält man beispielsweise nach acht Semestern ein Schauspieldiplom. An privaten Schauspielschulen zahlen Auszubildende monatliche Gebühren von bis zu 495 Euro.

Ein klassisches Einstiegsgehalt gibt es nicht. Stattdessen werden Schauspielerinnen und Schauspieler oft nach Drehtagen entlohnt: Bis zu 850 Euro brutto erhalten Film- und Fernsehschaffende für einen Drehtag, wenn sie nach Tarifvertrag bezahlt werden. (ver.di) Laut Heinrich Schafmeister sind bei der Vergütung Pressetermine, Regiebesprechungen oder Kostümproben nicht inkludiert.