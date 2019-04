Eine Gehaltstabelle schafft Orientierung. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat uns mithilfe ihres "Lohnspiegels" einen Einblick in die typischen Einstiegsgehälter in verschiedenen Berufen zusammengestellt.

Wie kommen die Zahlen zustande?

Die Daten des Portals beruhen auf einer seit 2004 kontinuierlich laufenden Online-Umfrage, an der bisher schon mehr als 350.000 Menschen teilgenommen haben. Die Nutzerinnen und Nutzer geben anonym an, wie hoch ihr Gehalt ist – zusammen mit dem Bundesland, in dem sie wohnen, ihrem Alter, Geschlecht, der Unternehmensgröße, und ihrer Berufserfahrung.

Die Umfrage erlaubt aufgrund der hohen Fallzahlen detaillierte Einblicke in die tatsächlich gezahlten Entgelte. So kann man sein eigenes Gehalt mit den üblichen Gehältern vergleichen.