"Ich suche seit zwei Monaten einen Job und habe mich in der Unternehmensberatung, im Social Media Management und im digitalen Marketing beworben. Dafür habe ich 13 Bewerbungen verschickt und hatte vier Bewerbungsgespräche.



Vor meinen Bewerbungen habe ich Gehaltsstudien gelesen und in Foren, zum Beispiel auf Xing, Vergleichswerte gesucht. Ich habe auch ehemalige Kommilitoninnen und Kolleginnen bei meinem Werkstudentenjob gefragt, was sie in ihrem ersten Job verdient haben.



In die Verhandlungen bin ich mit etwa 48.000 Euro brutto Jahresgehalt eingestiegen. Teilweise musste ich das schon in der Bewerbung angeben. Oder wir sprachen am Ende des Bewerbungsgesprächs über meine Gehaltsvorstellungen. Ich war bereit, zu verhandeln, hatte aber die Erwartung, dass es etwa 42.000 Euro werden würden. Bei mindestens 40.000 Euro war die Grenze. Nach den Bewerbungsgesprächen wusste ich: Es könnte auch weniger werden.