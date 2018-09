Geld kann ja auch ein Ansporn sein. Fehlt dir das manchmal?

Ich glaube, Menschen sind intrinsisch motiviert, sich weiterzuentwickeln gemeinsam etwas zu bewegen. Geld braucht man in meinen Augen nur dann als Motivation, wenn die Aufgabe oder das Team sie nicht leisten können.

Aber es gab schon mal die Diskussion darüber, ob der Bildungsstatus unterschiedlich entlohnt werden sollte. Sollte jemand, der gerade die Schule abgeschlossen hat, wirklich so viel verdienen wie jemand, der sieben Jahre studiert hat? Wir haben in einer kleineren Gruppe mal lange darüber diskutiert und haben am Ende doch alles wieder verworfen. Ein Ausbildungsweg ist ja eine individuelle Entscheidung und hat vielleicht nicht mal was mit der Tätigkeit zu tun, die du bei Premium machst.