Mittlerweile spiele ich alle Instrumente selbst, singe den Text ein und füge am Ende alles am Computer zusammen. Den fertigen Song am Ende immer wieder anzuhören und mit anderen teilen zu können, ist für mich das Schönste daran. Ich stecke fast meine komplette Freizeit in die Musik, designe auch meine Cover selbst und trete als "Big Gainer" gemeinsam mit befreundeten Musikern auf.

Obwohl die Musik einen so großen Teil meines Lebens einnimmt, will ich mein Hobby nicht zum Beruf machen. Ich studiere Design und will später auch als Designer arbeiten. Ich glaube, dass das Musikmachen ein undankbarerer Beruf ist. Man bekommt dafür nur sehr wenig finanzielle Wertschätzung. Streamingdienste zahlen quasi nichts, Verträge gibt es nur für etablierte Musiker, die trotzdem häufig nicht von ihrer Musik leben können. Mir ist die finanzielle Absicherung wichtiger als die Musik zu meinem Beruf zu machen.