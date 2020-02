Leicht wird das nicht, auch nach dem bisherigen Erfolg: Hype-Apps gab es viele, aber wer hat heute noch Yo oder Foursquare auf seinem Telefon? Will Dubsmash weiter wachsen, muss Grenke Nutzer in weiteren Ländern fürs Dubben begeistern. Inder und Indonesier erwarten Tonschnipsel aus ihren heimischen Blockbustern, in ihrer Sprache. Bis Ende des Jahres will Dubsmash sein Team internationalisieren und 30 Leute beschäftigen – doppelt so viele wie bisher.