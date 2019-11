Am Morgen nach dem missglückten Einzug lief es für Mariagiovanna und Gabriele deutlich besser: Sie erreichten den Nachbarn, bei dem der Ersatzschlüssel lag, und konnten die letzten Kisten ausladen. In Italien hatte Mariagiovanna eine feste Stelle als Mitarbeiterin in einer Firma, die sich um die Zulassung von Medizinprodukten kümmert. Mit dem Dual Career Service besprach sie ihre Vorstellungen für den neuen Job in Deutschland. Gemeinsam erstellten sie einen Lebenslauf, anschließend bekam die 32-jährige Italienerin eine Liste mit Stellenangeboten. Nachdem sie ihre Bewerbungen abgeschickt hatte, wurde sie auf die Vorstellungsgespräche vorbereitet. Heute arbeitet sie als Regulatory Affairs Managerin, eine Art Produktmanagerin für neue Medizinprodukte, in einer höheren Position als zuvor in Italien. An der Universität ist Gabriele zeitlich flexibler als Mariagiovanna. Er passt seinen Tagesablauf an ihren an, unterstützt sie im Alltag und beim Deutschkurs.