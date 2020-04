Fühlen

Der Sextoy-Guide für Einsteiger: Was du jetzt allein und mit Partner ausprobieren kannst

Eine kleine Auswahl einer Sexualpädagogin.

Einer der Hashtags, die gerade durchs Netz gehen, ist #staythefuckhome. Was so viel heißt wie: "Bleibt zu Hause und verbreitet das Virus nicht". Viele nehmen das wörtlich und erweitern es auf "stay and fuck at home". Wer zuhause bleibt und sich auf sich selbst besinnt, landet früher oder später (meistens) bei Sex und Masturbation. Hilfsmittel sind beliebt, doch die Welt der Sexspielzeuge ist komplex. Als Einsteiger verliert man schnell den Durchblick. Was sich allein oder im Zusammenspiel mit anderen für Penis, Vagina und Po anbietet, erklärt Rosa Schilling.