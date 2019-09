Mittlerweile legt Anne weltweit elektronischen Deephouse in Clubs auf. Dieses Jahr spielte sie auf dem "Tomorrowland" - dem größten Elektro-Festival Europas. Sie zählt zu den meist gebuchten weiblichen DJs in Deutschland und hat über 300.000 Fans bei Spotify, Instagram und Co. (Dance-Charts.de)

Wie setzt sie sich in der männerdominierten DJ-Szene durch?

Was macht sie unter der Woche, wenn sie nicht in Clubs auflegt?

Und warum hat sie ihren DJ-Namen schon öfter bereut?

Das erzählt Anne in "Und was machst du so?", dem Job-Podcast von bento: