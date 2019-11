bento: Und warum ist dein Job wichtig?

Lisa: Weil es um das Wohlbefinden der Menschen geht: körperlich und seelisch. Menschen fühlen sich am wohlsten, wenn sie sehen, dass ihr individuelles Potenzial erkannt, wertgeschätzt und gefördert wird. In einem heiß umkämpften Markt, in dem Fachkräftemangel herrscht, ist das wichtig.

bento: Wie kann ich mir einen typischen Arbeitstag von dir vorstellen?

Lisa: Ich sitze oft in Terminen und berate Abteilungen in Deutschland und anderen Ländern, an denen wir Standorte haben. Die Themen in solchen Meetings sind zum Beispiel: Wie wird unsere Führung diverser? Wie kommen mehr Frauen in höhere Positionen? Wie steigen Menschen nach der Elternzeit oder einer längeren Krankheit wieder in das Unternehmen ein? Wie erreichen wir im Unternehmen mehr Sensibilität für die Diversität der Menschen?