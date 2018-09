Diese Szene könnte sich in vielen Elternhäusern abspielen, doch die Kinder sitzen in der Kantine bei Sipgate, einer Düsseldorfer IT-Firma. Was für viele Unternehmen nach einem einmaligen Ereignis klingt, ist bei Sipgate Alltag – zumindest in den Ferien. Denn der Internet-Telefonie-Anbieter organisiert seit etwa zwei Jahren eine Kinderbetreuung, die Eltern in den Ferien oder bei Anlässen wie einem Kita-Streik über Betreuungs-Engpässe hinweghilft.