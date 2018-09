7. Wir sollen an unsere Grundbedürfnisse erinnert werden.

Auch unseren Hunger machen sich Supermärkte zu Nutze. Warum wir hungrig gefühlt doppelt so viel in den Wagen schmeißen, erklärt der Psychologe so: "Essen ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Stellt man fest, dass es nicht befriedigt ist, neigt man zur Überkompensation und schießt übers Ziel hinaus."

So weit, so logisch. Wie wird dieser Effekt im Supermarkt also erzielt? Der Geruch frischer Brötchen am Anfang und Probierstände im Laden sind die Klassiker. Der Appetit wird hier so richtig angeregt und der Kunde bekommt Lust auf mehr.