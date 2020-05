In seinem Betrieb, einem Maschinenbaukonzern in Baden-Württemberg, habe sich ebenfalls einiges verändert, sagt Berat. "Letzte Woche war ich kurz im Büro, da saßen in einem Stock, wo normalerweise 50 Leute arbeiten, nur zwei." Auch Kurzarbeit sei geplant.

Das immerhin würde Berat erst mal nicht betreffen, denn Azubis, die ja ohnehin wenig verdienen, sind gesetzlich geschützt: Bevor ein Ausbildungsbetrieb einen Azubi in Kurzarbeit schicken kann, muss er alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Das kann zum Beispiel heißen, dass er den Ausbildungsplan umstellen, den Azubi in einer anderen Abteilung einsetzen oder ihm Projektarbeiten nach Hause mitgeben muss. Auch die Ausbilderinnen müssen von der Kurzarbeit ausgenommen oder so eingeteilt werden, dass die Azubis jederzeit eine Ansprechpartnerin haben. Werden Azubis doch in Kurzarbeit geschickt, bekommen sie für mindestens sechs Wochen weiter ihre volle Ausbildungsvergütung. Sie dürfen in der Coronakrise auch weder freigestellt noch in Zwangsurlaub geschickt werden. (Arbeitsagentur, IHK Berlin)