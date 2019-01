Wer sich heute mit einem Hauptschulabschluss bewirbt, muss sich wohl auf jede Menge Absagen einstellen. Doch ist das mit dem Abitur nicht schon dasselbe? Die Zahl der Abiturienten in Deutschland steigt stetig an, und damit auch die Bewerberzahl auf begehrte Studienplätze. Berufsausbilder suchen hingegen händeringend nach Azubis. In der Schweiz hat die Ausbildung einen anderen Stellenwert. Welchen, siehst du oben im Video.