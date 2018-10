Die Deutsche Bahn hat jetzt beschlossen, nach einer neuen Stimme für ihre Lautsprecheranlagen an den Bahnsteigen zu suchen. Die Situation soll für Fahrgäste angenehmer gestaltet werden.

Wie läuft so ein Casting ab?

Auf jeden Fall ohne Dieter Bohlen. Seit Juni läuft das Abstimmungsverfahren des Unternehmens, bei dem zunächst zwölf und dann sechs Stimmen ausgewählt wurden. In einem dafür angemieteten Kinosaal in Frankfurt geht es nun darum, die Stimmen in verschiedenen Szenarien zu prüfen. Drei Frauen und drei Männer stellen sich hierfür verschiedenen Aufgaben und einer Jury, die aus Bahn-Mitarbeitern und Mitgliedern des Kundenbeirats besteht.