Das denkt Handwerkerin Johanna Runge:

"Depressionen sind ein großes Problem. Und leider haben nicht alle Menschen Verständnis dafür. Ich weiß, wovon ich rede. Eine Schulfreundin von mir vertraute ihre Probleme einer anderen Auszubildenden an, von der sie dachte, dass sie ihr vertrauen kann. Doch das war leider ein Irrtum – kurze Zeit später wussten alle davon. So etwas tut weh. Meine Erfahrung ist, dass Frauen in dieser Hinsicht oft härter sind als Männer. Gerade in Betrieben mit Frauen wird oft eher hinter dem Rücken über andere geredet.

Deshalb würde ich mir gut überlegen, wem ich mich anvertraue. Du musst auf dich selbst aufpassen, das ist vermutlich die wichtigste Regel. Bei uns in der Werkstatt herrscht zum Glück ein anderes Klima. Wenn unsere Chefin merkt, dass wir nicht so fit sind, spricht sie das meist an: Mach doch mal 'ne Pause, damit du dich entspannen kannst. Fünf Minuten, um den Kopf mal runterzufahren. Wegen dieser Erfahrung weiß ich, dass ich offen über meine Probleme reden kann. Aber es kommt eben auf das Umfeld an."