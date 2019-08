Entsteht hier die Zukunft der Lieferbranche? In den Fluren des Künstlerhauses Bethanien in Berlin-Kreuzberg ist es bereits dunkel, als im ersten Stock des Seitenflügels noch ein Treffen beginnt. Vor dem Klinkerbau rauchen Jugendliche im Park, drinnen flackert ab und zu das Licht. An den cremegelben Wänden werben Plakate für linkes Programmkino und politische Diskussionsrunden. Doch die Fahrradkurierinnen und -kuriere, die sich am Sonntagabend hier versammeln, wollen nicht nur reden – sondern die Prinzipien des Silicon Valleys in Frage stellen.