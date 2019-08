Welche Rolle hat eure Arbeit mit "Liefern am Limit" dabei gespielt?

Im April 2018 haben wir gemeinsam mit dem Verein "Aktion gegen Arbeitsunrecht" in neun deutschen Städten Aktionen gegen Deliveroo durchgeführt. Das alles hat den Druck auf das Unternehmen erhöht. Der Besitzer eines der beliebtesten Restaurants in Köln berichtete mir im Sommer 2018, dass seine Bestellungen von Deliveroo um etwa 80 Prozent zurückgegangen sind, seit es "Liefern am Limit" gibt. Deliveroo weigerte sich stur, auf unsere Forderungen einzugehen und die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verbessern. Stattdessen hat man in Kauf genommen, den Laden im Zweifel irgendwann ganz dicht machen zu müssen.