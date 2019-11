bento: Was hast du gelernt, um Data Scientist zu werden? Bist du eine Quereinsteigerin als Meteorologin?



Victoria: Ja, ich würde mich schon als eine Quereinsteigerin bezeichnen. Aber auch Meteorologie hat viel mit Datenanalyse, Statistik und Mathe zu tun – Bereiche, in denen ich immer gut war und gerne mehr machen wollte. Meine Zwillingsschwester arbeitete schon in dem Unternehmen, in dem ich jetzt bin, und erzählte mir von der Data-Science-Stelle. Ich fand das interessant, also bewarb ich mich nach meinem Abschluss.

Meine Kolleginnen und Kollegen haben Unterschiedliches studiert: Psychologie, Statistik oder Mathematik. Inzwischen gibt es auch spezielle Data-Science-Studiengänge an vielen Unis, denn der Job ist extrem gefragt – er wurde sogar mal zum "sexiest job of the 21. century" ernannt (Harvard Business Review). Bisher gibt es aber keinen typischen Werdegang in der Data Science, jeder Studiengang, der auf Mathematik und Statistik basiert, bietet einen Eingang.