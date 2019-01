Ich arbeite vom Esstisch aus, extra vom Wohnzimmer abgewandt. Hauptsache die Kaffeemaschine ist in der Nähe. Vielleicht läuft etwas Radio – im Büro habe ich es nicht an, da stört es mich. Ich spare mir 35 Kilometer Fahrt am Morgen und am Abend und ich arbeite auch schon mal in Jogginghose.

Es gibt diverse Kollegen, die nicht so begeistert sind. Sie haben das Gefühl, dass man an Homeoffice-Tagen nicht erreichbar ist, was nicht stimmt. Es kommt ein bisschen aufs Alter an. In meinem Alter und jünger, da ist es an der Tagesordnung, aber bei Älteren ist die Skepsis noch größer. Offline getriebene Abteilungen sind vorsichtiger. Das Arbeitsklima ist wichtig, dass von allen Homeoffice akzeptiert wird – auch wenn man es selbst vielleicht nicht umsetzt.