Monopoly verkörpert ziemlich genau das, was an unserer Welt kaputt ist. Es geht darum, möglichst viel zu besitzen, die anderen auszustechen und alles immer teurer zu machen, damit andere zu Grunde gehen. Was man am Samstagnachmittag halt so mit seinen Eltern spielt, juhu!

Nun hat Hasbro, die Firma hinter dem Spiel, eine neue Version herausgebracht: Monopoly für Millennials. Und wir wissen nicht, ob wir lachen oder heulen sollen.