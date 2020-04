Karliczek handelt also gegen die Empfehlung der jungen Leute in ihrer eigenen Partei. Und das ist schon bemerkenswert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Karliczek an der Lebensrealität von Studierenden vorbei denkt. Schon als es um die Erhöhung der BAföG-Sätze im Herbst 2019 ging, in deren Rahmen auch die Wohnpauschale von 250 Euro auf 325 Euro erhöht wurde, sagte sie: Wem dieser Betrag nicht ausreiche, der solle doch einfach in eine günstigere Stadt ziehen. Dass jeder das Recht haben sollte, sich frei auszusuchen, an welcher Uni er sich bewirbt, und dass die Entscheidung für einen Studienort auch von Familie, Freunden oder Pflegebedürftigen abhängen kann – das war ihr egal (bento). Unterstützung und Chancengleichheit für alle? Mit Anja Karliczek ein Diskussionsthema.