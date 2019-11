Ehrgeizig, perfektionistisch, präzise – in Filmen und Serien werden solche Eigenschaften gerne Städtern zugeschrieben, am liebsten Bankern oder Unternehmensberatern in Anzügen, kurz: nicht so Typen wie Tobi. Aber er ist ein ambitionierter Manager. Oft steht er an den Schreibtischen seiner Mitarbeiterinnen, schaut über die Schulter, gibt Tipps, treibt an. "Schau, des kannst so machen" sagt er dann.

"Einfach ausprobieren – nicht zu lange nachdenken."

Und auch bei seinen Kunden schätzt er den unkomplizierten Umgang miteinander. Tobis Pitches – so nennt man den Kampf um einen Werbeetat – sehen so aus: Rein ins Bürgermeisterzimmer, ein bisschen über das vergangene Wochenende plaudern, im tiefsten Bayerisch versteht sich, fünf Minuten andere Beispiel-Projekte vorführen, Angebot auf den Tisch legen – fertig. "In Regensburg habe ich manchmal tagelang Kampagnen erarbeitet, die dann am Ende doch abgelehnt wurden", sagt er. "Darauf hatte ich keinen Bock mehr."

Den Stress und die Enttäuschung, wenn man für den Mülleimer gearbeitet hat, vermisst er nicht. Die großen Konzepte und Kampagnen aber manchmal schon. "Hier reicht vielen auch ein Flyer."