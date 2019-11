Erst als Sharif 2014 zunächst nach München und wenig später nach Berlin zog, habe er eine tolerantere Gesellschaft kennengelernt. Doch auch in seinen vorherigen Firmen, in denen er Internettechnologien vertrieb und Studenten im Ausland rekrutierte, gab es immer wieder Beleidigungen und Mobbingversuche. "Es fing damit an, dass ich morgens lautstark als 'gay guy' begrüßt wurde. Ich bin nach außen stark geblieben, aber abends habe ich oft geweint. Ich hatte einfach keine Lust mehr, ständig ein Label zu bekommen", sagt er.

Seine Erfahrungen decken sich mit den Ergebnissen einer Studie des Marktforschungsinstitus YouGov, die von LinkedIn in Auftrag gegeben wurde: Die häufigsten Formen von Diskriminierung seien Witze oder sexualisierende Kommentare (46 Prozent), physische Gewalt oder Mobbing (28 Prozent) und eine Veränderung des Teamzusammenhaltes oder Ausgrenzung (28 Prozent). (queer.de)



Alexander und Sharif hören seit der Öffnung Anfang September immer wieder ähnliche Erfahrungen von ihren Mitgliedern. Wer bei "Darna" einen Vertrag unterschreibt, unterzeichnet automatisch auch eine Antidiskriminierungsvereinbarung. Die verpflichtet dazu, niemanden in der Gemeinschaft auszugrenzen. Wer es doch tut, muss gehen. Bisher sei es dazu aber nicht gekommen.

Aber ist ein gesondertes Büro für queere Menschen noch zeitgemäß?

Was halten Menschen aus der Coworking Szene von dem speziellen Angebot in Berlin? Christian Cordes ist Vorstandsmitglied im Bundesverband "Coworking Deutschland", der die Interessen der etwa 500 Coworking Spaces vertritt. Er findet das neue Angebot in Berlin grundsätzlich gut. Aber er sagt auch, dass eigentlich in allen Coworking Spaces die Werte Offenheit, Transparenz und Diversität gelebt werden sollten. "Daher halte ich es grundsätzlich für kritisch, wenn bestimmte Personengruppen ausgeschlossen werden", sagt er.

Unabhängig von der Arbeit in Coworking Spaces wird Diversität auch in Unternehmen zunehmend wichtig: Um queere Menschen zu integrieren und nicht auszuschließen, bieten immer mehr Unternehmen in Deutschland sogenannte LGBT-Netzwerke an. Queere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen dort eine Anlaufstelle für ihre Interessen haben. Einige Firmen bieten auch Jourfix-Termine für einen regelmäßigen Austausch an. (Sticks and Stones)

Andreas Hartwig steht aus diesem Grund einem Angebot wie "Darna" zwiegespalten gegenüber. Er arbeitet in Berlin als Diversity-Trainer und berät Unternehmen und Organisationen zum Thema Vielfalt. Ja, auch 2019 gebe es noch Vorurteile gegenüber queeren Menschen in Unternehmen, da seien auch Großstädte wie Berlin oder Hamburg nicht vor gefeit – obwohl die Vielfalt dort deutlich größer sei, sagt er. Aber langfristig lösten Angebote wie Darna die Probleme nicht. "Natürlich benötigen Menschen der Queer-Community geschützte Räume, in denen sie beispielsweise über Mobbing oder Diskriminierung sprechen können. Das versuchen wir Firmen in unseren Schulungen auch immer wieder zu vermitteln. Arbeitsplätze für spezielle Personengruppen zementieren jedoch die Unterschiede und führen zu einer sichtbaren Trennung."