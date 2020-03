Gerechtigkeit

"Die Gewalt ist mir wie ein Welle gefolgt." Faisal ist Inder - und Muslim. Jetzt fürchtet er um sein Leben

Muslime und andere Minderheiten können durch neue Gesetze ihre Bürgerrechte verlieren.

Faisal sagt, er habe sich früher frei durch Delhi bewegt. Jetzt fürchtet er jeden Schritt auf die Straße. "Immer wenn ich plane rauszugehen, frage ich Freunde, ob sie mich begleiten. Zur Sicherheit."

Faisal ist 26, er lebt seit drei Jahren in Delhi, ist Doktorand an einer großen Universität. Er wohnt in einer WG mit zwei Feunden. Sie alle stammen aus Kaschmir. Sie sind Muslime. Und sie fürchten sich vor Übergriffen.

Mit ihrer Angst sind sie nicht alleine. Denn einige Viertel Delhis glichen in den vergangenen Tagen einem Kriegsschauplatz. Ausgebrannte Autos und Häuser säumen Straßen, auf denen Steine und Geröll liegen. In den schlimmsten Unruhen des Landes seit den Achtzigerjahren starben mindestens 20 Menschen, die meisten von ihnen Muslime. (SPIEGEL) Der Anlass:

Dem indischen Premierminister Narendra Modi wird vorgeworfen, die größte Demokratie der Welt zu einem Hindu-Staat machen zu wollen (SPIEGEL). Besonders benachteiligt wären die Muslime im Land, die schon vor zehn Jahren rund 14 Prozent der Bevölkerung ausmachten und damit die größte Minderheit im Land sind. Deshalb zogen Tausende auf die Straßen, vielerorts verlief der Protest friedlich - aber nicht überall. Denn Modi hat treue Anhänger. (Guardian)

"Da ist diese ständige Furcht in meinem Herzen, dass jeder Zeit ein neuer Ausbruch passieren kann. Wir alle haben panische Angst", erklärt Faisal gegenüber bento.

In seiner Kindheit und Jugend lebte Faisal in Kaschmir. Das im Himalaya gelegene Gebiet ist von Indien, Pakistan und China umkämpft, der junge Mann kennt unsichere Lebensumstände: "Die Region, in der ich groß geworden bin, ist voller Menschenrechtsverstöße. Alle paar Monate kommt es dort zu schrecklichen Verbrechen."

Eigentlich wollte er all das hinter sich lassen. Der 26-Jährige sagt, die Gewalt fühle sich für ihn wie eine Welle an, die ihm aus Kaschmir gefolgt sei. Über ihn und seine Kolleginnen und Kollegen an der Universität, die aus Delhi stammen, seien die Vorfälle unvorhergesehen hereingebrochen. "Die Angst fühlt sich an wie unerträglich drückende Hitze. Und das mitten in dem Teil des Landes, den ich für am sichersten gehalten habe", erzählt er.