Seit knapp zwei Monaten sind die Kinos in Deutschland wegen des Coronavirus geschlossen. Die wirtschaftlichen Folgen sind enorm: Dem Hauptverband Deutscher Filmtheater zufolge verliert die Kinobranche gerade pro Woche Einnahmen in Höhe von 17 Millionen Euro. Eine Umfrage unter den Mitgliedern des Verbands ergab, dass mehr als die Hälfte davon ausgeht, in den kommenden Monaten Insolvenz anmelden zu müssen, sollte sich nichts an der Situation ändern.