Ganz überzeugt ist er von dieser Regelung nicht. "Ich kann ja verstehen, dass wir Bestimmungen brauchen. Aber wenn ich sowieso am Tisch bin, Teller abräume oder frage, ob alles in Ordnung ist, wieso soll ich dann keinen Wein nachschenken?" Das verstehen auch einige Gäste nicht. Als er zwei Frauen direkt am Tisch erklärt, dass sie sich gerne selber nachschenken sollen, gucken sie ihn verwirrt an.

Eine Ansteckung wird dadurch nicht verhindert

Solche Regeln und der entspannte Umgang der Gäste untereinander lassen Max am Sinn der Auflagen zweifeln. "Das ist nur damit die Leute sich sicher fühlen und damit die Regierung sagen kann: Aber wir haben doch was getan. Wenn einer im Restaurant jetzt Corona hat, dann haben wir es wahrscheinlich auch. Wir sind ja alle in einem geschlossenen Raum", fasst er die Situation zusammen.

Immerhin nehmen einige Leute die Situation auch mit Humor. "Max, wir müssen unbedingt noch ein Foto mit dir im Hintergrund und mit Maske machen", sagt ein Stammgast gegen 22 Uhr und lädt ihn zu einem Schnaps ein.

Sie trinken ihn aber nicht wie gewohnt zusammen. Anstoßen geht noch, doch bei Max ist die Maske im Weg. "Meinen Mundschutz nehme ich am Tisch nicht ab. Dem Gast wäre das aber egal, der hätte auch dort mit mir getrunken", sagt er, lächelt durch die Augen und lüftet für den Schnaps nur ganz kurz die Maske hinter dem Tresen.