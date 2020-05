Gerechtigkeit

Gedenken in Hanau: Ein Ort zum Weinen – und zum Kämpfen

Die Sprecherin der "Initiative 19. Februar Hanau" im Interview.

Am 19. Februar 2020 wurden beim rassistischen Terroranschlag in Hanau zehn Menschen ermordet. In den Wochen nach der Tat haben sich Angehörige von Opfern, antirassistische Aktivistinnen und solidarische Hanauer zusammengetan und die "Initiative 19. Februar Hanau" gegründet. Ihr erklärtes Ziel: